تراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاربعاء انخفاضاً كبيراً، حيث ترواح ما بين 43,500 و43,700 ليرة مقابل الدولار.



وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 43700 و43900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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