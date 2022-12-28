هل تشاور بوتين مع "أوبك+" قبل الرد على وضع سقف لسعر النفط الروسي؟

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي لم يتشاور مع "أوبك+" قبل التوقيع على مرسوم إجراءات الرد على وضع سقف لسعر النفط الروسي.وشدد بيسكوف على أن الرئيس الروسي عقد مشاورات روسية داخلية، وقال للصحفيين اليوم الأربعاء: "بشكل رئيسي بالطبع تم إجراء مشاورات روسية داخلية، من حق روسيا السيادي الرد على مثل هذه الإجراءات غير الشرعية والعبثية تماما ما يسمى بسقف السعر، لذلك، سبق ذلك دراسة خبراء روسية".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أنه لا توجد اتصالات مع مجموعة "أوبك+" بشأن هذا الموضوع، لافتا إلى أنه يوجد تعاون مع المجموعة في مواضيع أخرى.وقال: "على الرغم من هذا الموضوع، هناك مواضيع أخرى تتعلق بأسواق الطاقة روسيا على اتصال دائم بشأنها مع دول مجموعة "أوبك+" من خلال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك".وفيما يتعلق بسقف السعر الذي تم تحديده للغاز في أوروبا، أشار بيسكوف إلى أن السلطات الروسية تحلل الموقف المرتبط بالخطوة، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن إجراءات أخرى.وقال بيسكوف: "سوق الغاز له خصوصية خاصة، لذلك يجري تحليل الوضع وبعد اكتمال التحليل، سيتم بالفعل صياغة بعض الخطوات الأخرى". (روسيا اليوم)