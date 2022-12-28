بالأسماء... من هم مليارديرات العالم الأكثر خسارة في 2022؟

على الصعيد العالمي، فقد المليارديرات حول العالم حوالي تريليوني دولار، مجتمعين، في عام 2022، وفقاً لمجلة فوربس.



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ومن بين المليارديرات الأميركيين، انخفضت ثروة الملياردير المؤسس لـ "تسلا" و"SpaceX" والمدير التنفيذي الجديد لمنصة "تويتر" إيلون ماسك، بأكبر وتيرة بين المليارديرات، وبقيمة 115 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات "فوربس".

وخسر أصحاب المليارات في الولايات المتحدة 660 مليار دولار، تعادل ثلث القيمة الإجمالية عالمياً، وهو أعلى معدل في أي بلد وفقاً لإحصاءات "فوربس"، حيث انخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الاقتصاد.ومن بين المليارديرات الأميركيين، انخفضت ثروة الملياردير المؤسس لـ "تسلا" و"SpaceX" والمدير التنفيذي الجديد لمنصة "تويتر" إيلون ماسك، بأكبر وتيرة بين المليارديرات، وبقيمة 115 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات "فوربس".

وبالإضافة إلى ماسك، خسر مؤسس ورئيس شركة "أمازون" جيف بيزوس 80 مليار دولار.



أمّا المؤسس المشارك لـ"ميتا بلاتفورز" مارك زوكربيرغ، فخسر 78 مليار دولار.



كذلك، خسر الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة "غوغل" لاري بيدج 40 مليار دولار.



وخسر رئيس شركة "نايكي" فيل نايت 18.3 مليار دولار.



كما خسر الرئيس الفخري لشركات "Estée Lauder" ليونارد لودر 9.8 مليار دولار.



وانتقل سام بانكمان فرايد، من نجم غلاف مجلة Fortune إلى مجرم محتمل. واختفت ثروة المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة FTX، المتهم الآن بالاحتيال، بعد أن تقدمت FTX بطلب إفلاس في 11 تشرين الثاني. (العربية)