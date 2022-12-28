9 طرق غير تقليديّة لجني الأموال... تعرفوا إليها

نشأت أساليب جديدة للاستثمار وأصبح تقريبا كل شيء قابلا للبيع، بما في ذلك الجسد البشري ومفرزاته. فذكرت بوابة "ساينس أليرت" 9 طرق لجني المال باستخدام الجسد، وهي:

1 – الاستلقاء في السرير لمدة 60 يوما

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قامت وكالة "ناسا" بطلب متطوعين كي يقضوا 60 يوما في السرير دون التحرك منه مقابل 18500 دولار، وذلك لغرض القيام بتجارب حول تأثير انعدام الجاذبية على رواد الفضاء.



2 - بيع بلازما الدم



تختلف مدفوعات التبرع بالبلازما من موقع إلى آخر، ولكن متوسط المدفوعات عادة ما يكون نحو 50 دولارًا أميركيًا لكل تبرع.



3 - التبرع بالبويضات

في مركز "لانغون" للخصوبة في مدينة نيويورك، يبلغ التعويض لكل دورة تبرع بالبويضات اليوم 10000 دولار أميركي ويتضمن فحصًا طبيًا مجانيًا.

4 - التبرع بالحيوانات المنوية

تعرض ما يعرف "ببنوك النطاف" من 35 إلى 125 دولارا أميركيا لكل تبرع، كما يمنح "مانهاتن كيروبنك" للمانحين 1500 دولارا شهريا مقابل حيواناتهم المنوية.

5 - برنامج "الرحم البديل"

يمكن للنساء اللواتي يحملن طفلاً لزوجين آخرين جني الكثير من النقود خلال فترة الحضانة التي تبلغ تسعة أشهر، والمعروفة باسم "تأجير الأرحام الحملي". لكن ذلك ليس قانونيًا في كل مكان. ف في نيويورك وميشيغان، هناك حظر على عقود تأجير الأرحام، ويمكنك قضاء عقوبة بالسجن أو دفع غرامات باهظة مقابل المضي في عقد تأجير الأرحام، ومع ذلك، فإن بعض الولايات مثل واشنطن وكاليفورنيا تسمح بذلك. 6 - التبرع للخضوع إلى تجارب سريرية

يدير المعهد الوطني الأميركي للصحة قاعدة بيانات قابلة للبحث للدراسات السريرية البشرية حول العالم حيث يخضع المشاركون لأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، أو يشاركون في بحث قائم على الملاحظة مثل دراسة تسجل تأثيرات أنماط الحياة المختلفة على صحة القلب.

وتختلف الأجور عمومًا، وفي معظم الأحيان كلما زادت المخاطر، زادت المكافأة.

7 - المشاركة بالدراسات النفسية

لا تحقق الدراسات النفسية المدفوعة مثل تلك التي تفحص السلوك البشري ووظائف الدماغ عائدًا مرتفعًا مثل التجارب السريرية، لكنها عمومًا أقل خطورة وتتطلب التزامًا بوقت أقصر.

وتحتفظ معظم الجامعات البحثية بقاعدة بيانات عبر الإنترنت للدراسات حتى يتمكن الأشخاص من الاشتراك بسهولة، وتتراوح العوائد من 1 إلى 130 دولارا.

8 - التبرع بنقي العظام



يعتبر نخاع العظام من أصعب الأعضاء التي يمكن إيجاد تطابق لها عند البحث عن عملية زرع. وتبلغ احتمالية العثور على تطابق ما بين 29 بالمائة و 79 بالمائة "اعتمادًا على الخلفية العرقية للمريض ويقتصر العائد المادي على تكاليف السفر والتكاليف الشخصية خلال فترة العملية.



9 - التبرع بالجثة بعد الوفاة

هذه الفكرة الأخيرة هي نوعًا ما مريبة، ولكن يمكنك التبرع بجسمك للأغراض العلمية، وهذا يساعد في أنواع مختلفة من البحوث والتعليم.

وأما المقابل فهو ليس ماديا بل يتمثل بتحمل تكاليف حرق الجثة الذي يصل لألف دولار أميركي. (سبوتنيك)