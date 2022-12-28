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إقتصاد

تعمل 4 ساعات يومياً وتجني مليوني دولار سنوياً!

Lebanon 24
28-12-2022 | 23:32
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استطاعت "كايت نورتون" وهي في العقد الثالث أن تصبح من أصحاب الملايين رغم أنها تعمل أربع ساعات فقط يومياً، فكيف تمكنت من تحقيق ذلك؟

 

تقول نورتون إن تدريس برنامج الإكسل على TikTok كان بوابتها للخروج من عالم الشركات إلى عالم أعمالها الخاص.

 

وبثت نورتون أول فيديو لها على حسابها Miss Excel في يونيو حزيران عام 2020، حيث كانت تعيش في منزل والديها وتكافح لسداد ديونها الدراسية.

 

وفي غضون أسابيع من بث الفيديو، حقق انتشاراً واسعاً واكتسبت 100 ألف متابع.

 

وبحلول تشرين الثاني بدأت المليونيرة بيع دورة إكسل عبر الإنترنت من خلال موقعها وبعد شهرين فقط أصبح دخلها السلبي (يتم الحصول عليه تلقائيًا بأقل جهد ممكن لكسبه أو الحفاظ عليه وغالبًا ما يقترن بمصدر آخر للدخل مثل وظيفة جانبية) أكبر من راتبها الشهري كمستشارة إدارية بدوام كامل.

 

وفي كانون الثاني من عام 2021، استقالت نورتون من وظيفتها لتصبح رائدة أعمال بدوام كامل، وأسست 9 دورات تدريس أخرى لتعليم مهارات مهنية مختلفة كما أصبحت مالكة شركة Miss Excel.

 

وفي تشرين الأول العام الماضي، ربحت 100 ألف دولار من المبيعات في يوم واحد فقط.

 

والآن أصبحت نورتون تبلغ من العمر 29 عاماً ولديها شركة تحقق أرباحاً بأكثر من مليوني دولار سنوياً.

 

وتشير نورتون في تصريحات لـ CNBC إلى أن أفضل جزء في عملها هو أن مدته 4 ساعات فقط يومياً.

 

كما أوضحت أنها تمكنت عبر شركتها من شراء منزل الأحلام في أريزونا وذلك من خلال الأموال التي ربحتها من شركتها والقيام بسبع رحلات هذا العام، بجانب دعم المقربين منها  (CNBC).

 

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