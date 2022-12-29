اقتصادي وحائز على جائزة نوبل ساخرا: لا أثق بماسك حتى لإطعام قطتي

قام الاقتصادي والحائز على جائزة نوبل بول كروغمان بمقارنة سهم Tesla بالبتكوين، معتبرا انهما يكتسبان قيمتهما من الضجيج والمبالغة المثارة حولهما.

وفي مقال رأي لصحيفة "نيويورك تايمز"، لفت كروغمان إلى أن قيمة Tesla لا ترتقي إلى شركات مثل Apple وMicrosoft وغيرهما من الشركات التكنولوجية الكبرى.

وأوضح أن Apple تستفيد من نظام من التطبيقات والخدمات، كما أن لـMicrosoft تطبيقات مثل Excel وWord، بما يجعل الشركتين الأكثر شيوعاً في الصناعة.

لكن في المقابل، تواجه Tesla زيادة في المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية من شركات مثل GM وFord، وفقاً لكروغمان.

وتساءل كروغمان كيف ستهيمن Tesla على سوقها وتحقق أرباحاً كبيرة عندما تتلاشى الحماسة حول منتجاتها؟

كما رأى أن جزءاً كبيراً من شعبية Tesla ينبع من تصور إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة على أنه شخص رائع، وهي صورة بدأت تتلاشى الأسابيع القليلة الماضية.

ولذلك يقارن كروغمان الارتفاع الحاد الذي عزز كل من سهم Tesla والبتكوين خلال فترة الوباء إذ يرى أنه نابع من الضجيج المثار حولهما، مشيراً إلى أن العملة المشفرة الأكبر قيمة على الإطلاق ليس لها استخدام واضح بخلاف غسل الأموال.