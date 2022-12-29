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إقتصاد

نصيحة من ملياردير: لا تستثمروا في الذهب بل اشتروا هذه العملة

Lebanon 24
29-12-2022 | 08:00
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أعلن الملياردير الأميركي مارك كوبان بأنه يضاعف مشترياته من بتكوين وأنه يفضل الاستثمار بها عن الذهب.

 

وقال كوبان في تصريحات صحافية انه يأمل أن يتراجع سعر بتكوين بصورة أكبر حتى يتمكن من شراء المزيد منها.

 

وعلى الرغم أن الخبراء الماليين يرون أن الذهب هو وسيلة جيدة لحماية قيمة المحفظة الاستثمارية من الانخفاض خلال فترات التضخم، وصف كوبان المستثمرين في المعدن الأصفر بالأغبياء.

 

وعلى الرغم أن كوبان يرى أن كل من الذهب وبتكوين مخزونات للقيمة، فإنه أشار إلى أن الاختلاف بينهما يكمن في كيفية استمدادهم للقيمة.

 

وأضاف: "الذهب يستمد قيمته من ندرته النسبية وتاريخه الطويل في تداول السلع والخدمات، فيما تعد بتكوين وغيرها من العملات المشفرة طريقة دفع جديدة نسبياً."

 

وتابع: "معظم العملات المشفرة لا تستمد قيمتها من كيان أساسي بما يجعلها عرضة دائماً لتقلبات الأسعار غير المتوقعة".

 

وفقدت بتكوين 60% من قيمتها هذا العام، وتداولت دون مستويات 17 ألف دولار أمس الأربعاء وهو مستوى بعيد بفارق كبير عن ارتفاعاتها الحادة في 2021. (CNBC)


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