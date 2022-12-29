ارتفاع مستمر.. هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ما بين 44000 ليرة و44100 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 43850 و43950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.