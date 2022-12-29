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إقتصاد
ارتفاع مستمر.. هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
29-12-2022
|
02:40
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ما بين 44000 ليرة و44100 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 43850 و43950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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