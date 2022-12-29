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إقتصاد

روسيا.. طريقة "للالتفاف على الدولار" في التعاملات التجارية

Lebanon 24
29-12-2022 | 13:00
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لم يستبعد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إمكانية تنفيذ التسويات التجارية مع الشركاء من الدول الأخرى بالعملات الرقمية في ظل غياب التسويات بالدولار واليورو.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا النوع من التعاملات المالية من الممكن أن يكون مناسبا لجميع المشاركين في السوق.
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وفي وقت سابق، شدد وزير المالية الروسي على أهمية تطوير سوق العملات الرقمية في روسيا وإعطائها صبغة قانونية، لكن إلى الآن لم يتم توصل إلى اتفاق حول هذه المسألة مع البنك المركزي الروسي. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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