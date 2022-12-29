بعد إرتفاعه... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 43200 و43400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 44000 و44100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.