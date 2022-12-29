مليارديرات العالم الأكثر خسارة في 2022.. من في الصدارة؟

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رةفقد المليارديرات حول العالم ما يقرب من تريليوني دولار، مجتمعين، في عام 2022، وفقاً لمجلة فوربس.ووفقاً لفوربس، خسر أصحاب المليارات في الولايات المتحدة 660 مليار دولار، تعادل ثلث القيمة الإجمالية عالمياً، وهو أعلى معدل في أي بلد، حيث انخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الاقتصاد.ومن بين المليارديرات الأميركيين، انخفضت ثروة الملياردير المؤسس لـ "تسلا" و"SpaceX" والمدير التنفيذي الجديد لمنصة "تويتر"، إيلون ماسك، بأكبر وتيرة بين المليارديرات، وبقيمة 115 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات "فوربس".كما انخفض سعر سهم تسلا بنسبة 70% تقريباً منذ بداية العام وحتى إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء. ويدعو مستثمرو تسلا منذ فترة طويلة مجلس إدارتها لجعل ماسك يعيد التركيز على شركة السيارات الكهربائية.وعلى الرغم من أن ماسك فقد مكانته كأغنى شخص في العالم هذا العام، إلا أنه لا يزال أغنى شخص في الولايات المتحدة، حيث بلغ صافي ثروته ما يقرب من 139 مليار دولار اعتباراً من 27 كانون الاول، وفقاً لـ "فوربس".في ما يلي مقدار خسارة 5 من أصحاب المليارات الأميركيين الآخرين في عام 2022.1. جيف بيزوس - مؤسس ورئيس شركة أمازونخسائر 2022 المقدرة: 80 مليار دولارصافي الثروة: 106.8 مليار دولار في 27 كانون الاول2. مارك زوكربيرغ - المؤسس المشارك، لـ ميتا بلاتفورزخسائر 2022 المقدرة: 78 مليار دولارصافي الثروة: 42.7 مليار دولار في 27 كانون الاول3. لاري بيدج - الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة، غوغلخسائر 2022 المقدرة: - 40 مليار دولارصافي الثروة: 76.8 مليار دولار في 27 كانون الاول4. فيل نايت – رئيس شركة "نايك"خسائر 2022 المقدرة: 18.3 مليار دولارصافي الثروة: 45.2 مليار دولار في 27 كانون الاول5. ليونارد لودر - الرئيس الفخري لشركات Estée Lauderخسائر عام 2022 المقدرة: 9.8 مليار دولارصافي الثروة: 22 مليار دولار في 27 كانون الاولوانتقل سام بانكمان فرايد، من نجم غلاف مجلة Fortune إلى مجرم محتمل. واختفت ثروة المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة FTX، المتهم الآن بالاحتيال، بعد أن تقدمت FTX بطلب إفلاس في 11 تشرين الثاني.