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إقتصاد

التجارة بين روسيا والصين في العام 2022... كم بلغ حجمها؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 05:00
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صرح روسلان دافيدوف، النائب الأول لرئيس هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال عام 2022 سيسجل رقما قياسيا وسيصل نموه إلى 30%.

وقال دافيدوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "حجم التبادل التجاري مع الصين سيكون قياسيا هذا العام، حيث يسجل زيادة تبلغ 30%. وهناك زيادة كبيرة للغاية في حجم التجارة مع الهند تتجاوز 2.5 ضعف، ومع إيران تصل إلى 20%".
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وأشار المسؤول إلى أن الحدود بين روسيا والصين تشهد زيادة في حركة التدفقات لجميع وسائل النقل "حتى مقارنة بأوقات ما قبل كوفيد، سواء في معابر للسيارات أو في الموانئ"، مضيفا أن عدد الحاويات الخاضعة للرقابة الجمركية يتجاوز جميع الحدود القصوى التاريخية".

وحسب دافيدوف، فإن العامل الرئيسي الذي يحد من التجارة الخارجية الروسية في هذا الاتجاه هو نقص في مرافق البنية التحتية.

وكانت الجمارك الروسية توقعت زيادة في التجارة بين روسيا والصين في عام 2022 إلى 170 مليار دولار، مع نمو يقدر بنسبة 26% على مدى 11 شهرا. وكان حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند، حسب الجمارك الروسية، متوقعا عند مستوى 30 مليار دولار مقابل 13,5 مليار دولار عام 2021.

وأفادت الجمارك الصينية في وقت سابق بأن التجارة بين روسيا والصين نمت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر هذا العام بنسبة 32%، لتصل إلى 172,406 مليار دولار.(نوفوستي)


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