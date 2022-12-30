من المسؤول عن ارتفاع سعر الدولار؟ خبير اقتصادي يكشف

لفت مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني إلى أن المصرف المركزي هو مسؤول عن ارتفاع سعر صرف الدولار لأنه يضخّ الليرة بكمية كبيرة في السوق، معتبرًا أن التعاميم هي مؤقتة وغير مستدامة.

ورأى مارديني في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" أنه من غير المنطقي دعم المحروقات لأن الجزء الكبير منها يهرّب، لافتا إلى أنه بدلًا من إعطاء الدولار لمستوردي النفط فليعطي المركزي الدولار للمودعين.

وأشار إلى أن مصرف لبنان لا يهتمّ بحجم خسارة الليرة اللبنانية إنما بحفظ كمية أكبر من الدولارات.

وقال مارديني إن لبنان يسقط منذ 5 سنوات ولا نمو في البلاد.