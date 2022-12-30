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إقتصاد

كم انخفضت أسعار الغاز في أوروبا؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 16:00
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ظهرت بيانات التداول أن أسعار الغاز في البورصات الأوروبية انخفضت اليوم الجمعة بنسبة 11% إلى دون 850 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبذلك تكون أسعار الغاز في السوق الأوروبية قد هبطت إلى دون مستوى 850 دولارا للمرة الأولى منذ 21 شباط الماضي. (روسيا اليوم)
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