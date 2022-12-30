15
o
بيروت
16
o
طرابلس
8
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كم انخفضت أسعار الغاز في أوروبا؟
Lebanon 24
30-12-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهرت بيانات التداول أن أسعار الغاز في البورصات الأوروبية انخفضت اليوم الجمعة بنسبة 11% إلى دون 850 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وبذلك تكون أسعار الغاز في السوق الأوروبية قد هبطت إلى دون مستوى 850 دولارا للمرة الأولى منذ 21 شباط الماضي. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أكثر من سنة على توقفه.. روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز لأوروبا عبر هذا الخط
Lebanon 24
بعد أكثر من سنة على توقفه.. روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز لأوروبا عبر هذا الخط
31/12/2022 04:10:03
31/12/2022 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"تاس" عن نائب رئيس الوزراء الروسي: مستعدون لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا عبر أنبوب يامال
Lebanon 24
"تاس" عن نائب رئيس الوزراء الروسي: مستعدون لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا عبر أنبوب يامال
31/12/2022 04:10:03
31/12/2022 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ 25 تشرين الاول
Lebanon 24
تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ 25 تشرين الاول
31/12/2022 04:10:03
31/12/2022 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الجزائري: قرار أوروبا فرض سقف على أسعار الغاز خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق (الشرق)
Lebanon 24
وزير الطاقة الجزائري: قرار أوروبا فرض سقف على أسعار الغاز خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق (الشرق)
31/12/2022 04:10:03
31/12/2022 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الغاز
أوروبا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غداً عند السّاعة 6 مساء.. هذا ما سيشهده لبنان
Lebanon 24
غداً عند السّاعة 6 مساء.. هذا ما سيشهده لبنان
13:59 | 2022-12-30
30/12/2022 01:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية
03:06 | 2022-12-30
30/12/2022 03:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة".. هكذا ستحولون "ليراتكم" إلى دولار
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة".. هكذا ستحولون "ليراتكم" إلى دولار
12:45 | 2022-12-30
30/12/2022 12:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل اطلالة نصرالله (المؤجلة)... هذا ما فعله "حزب الله"
Lebanon 24
قبل اطلالة نصرالله (المؤجلة)... هذا ما فعله "حزب الله"
02:02 | 2022-12-30
30/12/2022 02:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى في انفجار في تركيا... وهذا ما كشفته المعلومات الأوليّة عن الحادث (فيديو وصور)
Lebanon 24
قتلى وجرحى في انفجار في تركيا... وهذا ما كشفته المعلومات الأوليّة عن الحادث (فيديو وصور)
09:06 | 2022-12-30
30/12/2022 09:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-12-30
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
12:30 | 2022-12-30
وصول ناقلة محملة بمليون برميل من النفط إلى سوريا
12:00 | 2022-12-30
أسعار الذهب تتّجه نحو تسجيل خسارة سنوية ثانية على التوالي
09:45 | 2022-12-30
سعر صرف الدولار ينخفض... كم بلغ عصر اليوم؟
08:00 | 2022-12-30
الديون تتزايد... هذا ما يعاني منه الأردنيون
05:00 | 2022-12-30
التجارة بين روسيا والصين في العام 2022... كم بلغ حجمها؟
فيديو
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
31/12/2022 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
31/12/2022 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
31/12/2022 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact