كم انخفضت أسعار الغاز في أوروبا؟

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ظهرت بيانات التداول أن أسعار الغاز في البورصات الأوروبية انخفضت اليوم الجمعة بنسبة 11% إلى دون 850 دولارا لكل ألف متر مكعب.وبذلك تكون أسعار الغاز في السوق الأوروبية قد هبطت إلى دون مستوى 850 دولارا للمرة الأولى منذ 21 شباط الماضي. (روسيا اليوم)