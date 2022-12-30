سعر صرف الدولار ينخفض... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42000 و42100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 42850 و42950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.