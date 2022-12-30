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إقتصاد

بنسبة 11%... أسعار الغاز تنخفض في أوروبا

Lebanon 24
30-12-2022 | 23:00
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أظهرت بيانات التداول أن أسعار الغاز في البورصات الأوروبية انخفضت اليوم الجمعة بنسبة 11% إلى دون 850 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبذلك تكون أسعار الغاز في السوق الأوروبية قد هبطت إلى دون مستوى 850 دولارا للمرة الأولى منذ 21 فبراير الماضي.
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وبحلول الساعة 14:49 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا والذي يقع في هولندا) بنسبة 11% إلى 839.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت العقود قد افتتحت تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى 925.2 دولار لكل ألف متر مكعب، بانخفاض نسبته 1.9% عن سعر التسوية السابق.(برايم)


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