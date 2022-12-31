لاغارد: على المركزي الأوروبي منع نمو الأجور من زيادة التضخم

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا.وأضافت لاغارد في تصريحات نشرتها صحيفة كرواتية، إن على البنك المركزي الأوروبي منع الزيادة في الأجور من رفع معدلات التضخم المرتفع بالفعل. (سكاي نيوز)