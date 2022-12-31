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إقتصاد

لاغارد: على المركزي الأوروبي منع نمو الأجور من زيادة التضخم

Lebanon 24
31-12-2022 | 12:00
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا.

وأضافت لاغارد في تصريحات نشرتها صحيفة كرواتية، إن على البنك المركزي الأوروبي منع الزيادة في الأجور من رفع معدلات التضخم المرتفع بالفعل. (سكاي نيوز)
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