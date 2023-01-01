في الـ 2022 تخطى جيف بيزوس واقترب من بيل غيتس.. هذه قيمة ثروة وارن بافيت

تمكن وارن بافيت من التفوق على جيف بيزوس في قائمة الأغنياء في عام 2022، ويهدد الآن بإزاحة بيل غيتس باعتباره ثاني أغنى أميركي بعد إيلون ماسك.

وتبلغ قيمة المستثمر الشهير، صاحب شركة بيركشير هاثاواي، بما يقدر بـ 108 مليارات دولار اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ"، ويأتي خلفه جيف بيزوس، مؤسس أمازون ورئيس مجلس إدارتها، بثروة قدرها 107 مليارات دولار.

غيتس، الشريك المؤسس لمايكروسوفت وأحد أصدقاء بافيت المقربين، تبلغ ثروته 110 مليارات دولار، مما يجعله على مسافة قريبة. حتى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتويتر، لا يتقدم كثيرًا بثروة تبلغ 138 مليار دولار.

تخلف بافيت عن ماسك بأكثر من 170 مليار دولار، وبيزوس بأكثر من 90 مليار دولار، وغيتس بأكثر من 30 مليار دولار في بداية عام 2022. لقد تجاوز بيزوس وأغلق الفجوة بسبب الأداء المتفوق النسبي لسهم بيركشير هاثاواي، الذي يمثل حوالي 99%، من صافي ثروته.

تراجعت أسهم مايكروسوفت بنحو 30%، وانخفضت قيمة أسهم أمازون إلى النصف في عام 2022، بينما تراجعت "تسلا" بنحو 65%. في المقابل، ارتفع سعر سهم بيركشاير بنحو 2%، مما يعني أن ثروة بافيت كانت ستزداد إذا لم يتبرع بحوالي 5 مليارات دولار من أسهمه في بيركشاير هذا العام، بحسب تقرير نشره موقع "business insider" واطلعت عليه "العربية.نت".

في الواقع، تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2006، تخلى بافيت عن نحو 52% من أسهمه في بيركشاير. وإذا احتفظ بحصته الكاملة البالغة 475 ألف سهم تقريبًا، فستكون قيمتها 223 مليار دولار اليوم، مما يجعله أغنى شخص في العالم على المدى الطويل.

حتى مع انخفاض ثروته، يحتل بافيت المرتبة الخامسة في قائمة بلومبرغ للأثرياء. يحتل قطب الأعمال الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو المرتبة الأولى بثروة صافية تبلغ 165 مليار دولار، ويحتل رجل الصناعة الهندي غوتام أداني المرتبة الثالثة برصيد 121 مليار دولار. (العربية)