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إقتصاد

الأسهم السعودية تستهل أولى جلسات 2023 بالمكاسب

Lebanon 24
01-01-2023 | 13:00
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استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات مطلع العام الجديد 2023 بالمكاسب في جلسة اليوم الأحد، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.65%، مستفيدا من مكاسب أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي.

تقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.
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وارتفع خام برنت في آخر جلسات تداول عام 2022 يوم الجمعة بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي حوالي 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار أي 2.4%. (العربية) 
المصدر: العربية
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