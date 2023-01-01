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إقتصاد

التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.. إليكم ما توقّعه وزير ماليتها

Lebanon 24
01-01-2023 | 10:32
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يتوقّع وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 7%، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.
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وقال ليندنر في لقاء صحفي مع صحيفة بيلد منشور، اليوم، إن مستوى التضخم المستهدف سيظل عند 2%، مشيراً إلى أن بلوغ هذا المستوى يجب أن يكون هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة في ألمانيا.


وبعدما ارتفع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي بسبب صعود أسعار الطاقة عقب اندلاع الأزمة في أوكرانيا في شباط الماضي، وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف في تشرين الثاني إلى 11.3% من 11.6% في الشهر السابق.
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