Advertisement

إقتصاد

على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
01-01-2023 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1025030-638082021042872743.jpg
Doc-P-1025030-638082021042872743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 42450 و42550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا عصر اليوم الأحد بتسعيرة ما بين 42350 و42450 ليرة للدولار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب يتحدّث عن تهريب الدولار إلى سوريا وارتفاع سعر الصرف... ماذا قال؟
lebanon 24
02/01/2023 02:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة المالية أنجزت إجراءاتها لتوحيد سعر الصرف.. بوشكيان: الدولار الجمركي يحمي الصناعة
lebanon 24
02/01/2023 02:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
متى سيتغيّر سعر الصرف و"الدولار الجمركي"؟
lebanon 24
02/01/2023 02:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تراجع الدولار في السوق الموازية عصراً؟
lebanon 24
02/01/2023 02:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2023-01-01
14:00 | 2023-01-01
13:00 | 2023-01-01
13:00 | 2023-01-01
10:45 | 2023-01-01
10:32 | 2023-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website