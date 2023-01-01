على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 42450 و42550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصرا عصر اليوم الأحد بتسعيرة ما بين 42350 و42450 ليرة للدولار.