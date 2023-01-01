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إقتصاد

عام "أسوأ" من 2022.. رئيسة صندوق النقد العالمي تدق ناقوس الخطر اقتصادياً

Lebanon 24
01-01-2023 | 13:00
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كتب موقع "الحرة": توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأحد، أن يكون عام 2023 صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، وأن يشهد ثلثه حالة ركود، وفق رويترز.

وقالت جورجيفا، في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي يبث على شبكة "سي بي أس" الأميركية، إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الماضي".
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وعزت السبب وراء ذلك إلى أن "الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".

وقالت إن "آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة الدولار" وأشارت إلى أن "زيادة إصابات كوفيد في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب".

الجدير بالذكر أن الاقتصاد العالمي واجه، العام الماضي، سلسلة أزمات، من أهمها الارتفاع الحاد في الأسعار، وزيادة معدلات الفائدة، التي تفاقمت مع الغزو الروسي لأوكرانيا منذرة بعام قاتم في 2023.
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