بين الصين وروسيا... العمليات التجارية مستمرة وتحقق أرقاما قياسية

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن حجم التجارة بين روسيا والصين ازداد في 2022 بنسبة 25% على الرغم من إجراءات الابتزاز من بعض الدول الغربية.وجاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين اليوم الجمعة، حيث قام بوتين بتهنئة الرئيس الصيني بمناسبة العام الجديد.وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين من المرجح أن يصل إلى مستوى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد لذلك.وقال: "على الرغم من الوضع الخارجي غير المواتي والقيود غير المشروعة والابتزاز المباشر من قبل بعض الدول الغربية تمكنت روسيا والصين من ضمان معدلات نمو قياسية عالية للتجارة. بحلول نهاية العام سترتفع بنحو 25% ومع هذه الديناميكيات سنتمكن من تحقيق هدفنا البالغ 200 مليار دولار بحلول عام 2024 قبل الموعد المحدد".كذلك أشار بوتين إلى أن روسيا احتلت المرتبة الثانية في إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، والرابعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.وشدد على أن روسيا ستزيد من مستويات ضخ الغاز إلى الصين، كما أنها ستعمل مع الصين على خلق قدرات إضافية في مجال إنتاج ومعالجة الهيدروكربونات.(نوفوستي)