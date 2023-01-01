Advertisement

إقتصاد

بين الصين وروسيا... العمليات التجارية مستمرة وتحقق أرقاما قياسية

Lebanon 24
01-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1025095-638082373347014823.jpg
Doc-P-1025095-638082373347014823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن حجم التجارة بين روسيا والصين ازداد في 2022 بنسبة 25% على الرغم من إجراءات الابتزاز من بعض الدول الغربية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين اليوم الجمعة، حيث قام بوتين بتهنئة الرئيس الصيني بمناسبة العام الجديد.
Advertisement

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين من المرجح أن يصل إلى مستوى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد لذلك.

وقال: "على الرغم من الوضع الخارجي غير المواتي والقيود غير المشروعة والابتزاز المباشر من قبل بعض الدول الغربية تمكنت روسيا والصين من ضمان معدلات نمو قياسية عالية للتجارة. بحلول نهاية العام سترتفع بنحو 25% ومع هذه الديناميكيات سنتمكن من تحقيق هدفنا البالغ 200 مليار دولار بحلول عام 2024 قبل الموعد المحدد".

كذلك أشار بوتين إلى أن روسيا احتلت المرتبة الثانية في إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، والرابعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وشدد على أن روسيا ستزيد من مستويات ضخ الغاز إلى الصين، كما أنها ستعمل مع الصين على خلق قدرات إضافية في مجال إنتاج ومعالجة الهيدروكربونات.(نوفوستي)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2023-01-02
10:30 | 2023-01-02
09:40 | 2023-01-02
08:00 | 2023-01-02
06:15 | 2023-01-02
05:00 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website