مع بداية الاسبوع.. على اي تسعيرة افتتح الدولار؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الإثنين، ما بين 42300 و42400 للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على تسعيرة ما بين 42450 و42550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.