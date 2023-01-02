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إقتصاد
مع بداية الاسبوع.. على اي تسعيرة افتتح الدولار؟
Lebanon 24
02-01-2023
|
03:12
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الإثنين، ما بين 42300 و42400 للدولار
الواحد.
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وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على تسعيرة ما بين 42450 و42550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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