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إقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع في أولى جلسات العام الجديد

Lebanon 24
02-01-2023 | 13:00
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول في عام 2023، اليوم الاثنين، بعد عام صعب شابته مخاوف من ركود أثارها رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية.

وصعد مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.5% عند الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، بدعم من أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة. وزاد قطاع الطاقة 0.8%، بحسب "رويترز".
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اختتم ستوكس 600 عام 2022 بخسائر حادة على خلفية سياسة التشديد النقدي القوي التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى في العالم لكبح جماح الأسعار المرتفعة، فضلا عن التباطؤ الاقتصادي والحرب الروسية الأوكرانية التي زادت من الضغوط التضخمية ونمو المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين.

وصعد مؤشر داكس الألماني 0.5%. (العربية)
المصدر: العربية
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