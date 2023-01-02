21
o
بيروت
22
o
طرابلس
7
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في العراق... كم بلغت الكميات المصدرة من النفط الخام؟
Lebanon 24
02-01-2023
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وكشفت الإحصائية أن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 103 مليون و281 ألف و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7.606 مليار دولار"، مشيرة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليونا و735 ألفا و151 برميلا.
Advertisement
أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و223 ألفا و338 برميلا. وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 73,644 دولارا.(RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تراجع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
تراجع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2023-01-02
02/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تطرأ في سوق الدولار.. هذا ما تقرّر مساء اليوم!
Lebanon 24
خطوة تطرأ في سوق الدولار.. هذا ما تقرّر مساء اليوم!
15:34 | 2023-01-02
02/01/2023 03:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم غد.. إليكم ما ستفعله المصارف بشأن "صيرفة"
Lebanon 24
يوم غد.. إليكم ما ستفعله المصارف بشأن "صيرفة"
15:39 | 2023-01-02
02/01/2023 03:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو اتجاه الدولار في حال التزمت المصارف بعمل "صيرفة"
Lebanon 24
هذا هو اتجاه الدولار في حال التزمت المصارف بعمل "صيرفة"
01:30 | 2023-01-03
03/01/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم.. هكذا أصبح سعر الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مساء اليوم.. هكذا أصبح سعر الدولار في السوق الموازية
16:28 | 2023-01-02
02/01/2023 04:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:20 | 2023-01-03
كيف خسر إيلون ماسك 200 مليار دولار في غضون 13 شهراً؟
06:19 | 2023-01-03
يجني 160 ألف دولار شهريا مقابل 5 ساعات عمل أسبوعيا... إليكم سرّه
05:30 | 2023-01-03
عقب صدور جدول المحروقات... ماذا قال البراكس؟
05:00 | 2023-01-03
بين ليبيا والجزائر... اتفاق لتصدير النفط
03:30 | 2023-01-03
الرؤية الإقتصادية لعام 2023: اربعة تحديات أساسية
02:47 | 2023-01-03
تراجع في سعر الدولار.. هكذا افتتح في السوق الموازية
فيديو
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
03/01/2023 13:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري شهير يكشف: أموالي المحجوزة في لبنان لا يُستهان بها.. بس أكيد رح ترجع (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري شهير يكشف: أموالي المحجوزة في لبنان لا يُستهان بها.. بس أكيد رح ترجع (فيديو)
04:20 | 2023-01-03
03/01/2023 13:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بوش احتفظ بمسدسه.. كشف تفاصيل جديدة عن اعتقال صدام حسين (فيديو)
Lebanon 24
بوش احتفظ بمسدسه.. كشف تفاصيل جديدة عن اعتقال صدام حسين (فيديو)
01:00 | 2023-01-03
03/01/2023 13:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact