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إقتصاد

بين ليبيا والجزائر... اتفاق لتصدير النفط

Lebanon 24
03-01-2023 | 05:00
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أفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن مجمع "سونلغاز" الجزائري سيتولى توريد الطاقة الكهربائية إلى ليبيا، وصيانة وتشغيل المحطات والشبكات المحلية وتدريب العمال.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في ليبيا، إن المدير العام لشركة الكهرباء الليبية عبد الحميد المنفوخ، بحث مع نظيره في مجمع "سونلغاز" مراد عجال، "سبل التعاون المشترك بين البلدين".
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وعبر المسؤول الليبي الذي يجري زيارة إلى الجزائر، عن تطلع بلاده إلى "الاستفادة من خبرات مجمّع سونلغاز، في مجالات الطاقة الكهربائية وتوريدها".

كما تطرق اللقاء إلى صيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية، وصناعة قطع الغيار، وتدريب الإطارات الليبية في هذا المجال. وتم الاتفاق بين الشركتين، على توريد الطاقة الكهربائية من الجزائر إلى ليبيا. إلى جانب صيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية، وصيانة المعدات، وتصنيع قطع الغيار، وتكوين وتدريب الفرق الفنية.(الشروق)


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