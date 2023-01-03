"نتفليكس" تواجه أكبر خسارة لها... كم بلغت؟

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أنهت Netflix أسوأ عام لها منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث انخفضت قيمة أسهمها بأكثر من 50 في المائة وخسارة تقدر بـ136 مليار دولار من القيمة السوقية.وفي عام 2022، انخفضت أسهم Netflix بنسبة 50.6 في المائة، وهي أكبر نسبة تنخفض فيها قيمة السهم على أساس سنوي منذ عام 2011.وللمرة الأولى، فقدت الشركة عددا من مشتركيها لربعين متتاليين، مما أدى إلى فترة من التضييق وشملت تسريح عدد كبير من العمال. (روسيا اليوم)