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إقتصاد
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
03-01-2023
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42150 و42350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 42000 و42100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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