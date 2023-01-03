مصر سددت 2.5 مليار دولار مديونيات

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كشف مصدر مصرفي مصري أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في تشيرن الثاني ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن احتياطي النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ أيار 2022.وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حالياً 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.