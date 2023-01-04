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إقتصاد

في حال الركود.. إليكم الوظائف الأكثر طلباً!‏

Lebanon 24
04-01-2023 | 05:00
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يحيط بمستقبل سوق العمل الغموض، وذلك مع ارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ في عدد من أسواق المال وكذلك خطط الكثير ‏من الشركات في مختلف الصناعات لتسريح العمالة.

 

وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، مضيفاً ‏أن عام 2023 بالنسبة لكثير من الناس "سيبدو وكأنه عام ركود". ‏

 

وفي استطلاع رأي حديث شارك فيه عدد من الأميركيين، يقول 31٪ تقريبًا من ‏المشاركين إنهم قلقون من أن الشركات التي يعملون بها تخطط لخفض الميزانية أو ‏تسريح العمال. ‏

 

ومع ذلك، لا تزال هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل الحذر بشأن سوق العمل في ‏الولايات المتحدة خلال عام 2023 لا سيما وأن فرص العمل الشاغرة تتجاوز ‏الأعداد المتاحة لشغلها كما أن وتيرة تسريح العمالة لا تزال متدنية مقارنة بفترات ‏الركود.‏

 

ونشرت شركة ‏Payscale‏ للأبحاث 10 من أكثر الوظائف المطلوبة بشكل أكثر من ‏غيرها في أوقات الركود، والتي ربما توفر بعض الأمان الوظيفي للعاملين بها في ‏مثل هذه الظروف.‏

 

وتم اختيار هذه الوظائف بالذات بعد نمو أجور العاملين بها في سوق العمل ‏الأميركي خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية.‏

 

‏-‏    نادل/نادلة:‏

متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 19.9 ألف دولار ‏بمتوسط نمو نسبته 30%‏

 

‏-‏    مصرفي بالمؤسسات الخاصة:‏

متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 93 ألف دولار ‏بمتوسط نمو نسبته 25%‏

 

‏-‏    مدير إعلامي:‏

متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 108 آلاف دولار ‏بمتوسط نمو نسبته 23%‏

 

‏-‏    شرطي/ مسعف:‏

متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 44.5 ألف دولار ‏بمتوسط نمو نسبته 19%‏

 

‏-‏    مستشار مبيعات:‏

متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 56.8 ألف دولار ‏بمتوسط نمو نسبته 18%‏

 

‏-‏    عالم الأحياء الدقيقة:‏

متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 59.9 ألف دولار ‏بمتوسط نمو نسبته 16%‏

 

‏-‏    مدير تسويق وتطوير أعمال:‏

متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 119 ألف دولار ‏بمتوسط نمو نسبته 15%‏

 

‏-‏    عامل شحن:‏

متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 41.1 ألف دولار ‏بمتوسط نمو نسبته 15%‏

 

‏-‏    فني أشعة كهرباء القلب:‏

متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 40.4 ألف دولار ‏بمتوسط نمو نسبته 15%‏

 

‏-‏    فني تركيب أجهزة ومعدات:‏

متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 46.8 ألف دولار ‏بمتوسط نمو نسبته 15%‏. (cnbc)

 

 

 

 

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