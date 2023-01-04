في حال الركود.. إليكم الوظائف الأكثر طلباً!‏

يحيط بمستقبل سوق العمل الغموض، وذلك مع ارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ في عدد من أسواق المال وكذلك خطط الكثير من الشركات في مختلف الصناعات لتسريح العمالة.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، مضيفاً أن عام 2023 بالنسبة لكثير من الناس "سيبدو وكأنه عام ركود".
وفي استطلاع رأي حديث شارك فيه عدد من الأميركيين، يقول 31٪ تقريبًا من المشاركين إنهم قلقون من أن الشركات التي يعملون بها تخطط لخفض الميزانية أو تسريح العمال.
ومع ذلك، لا تزال هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل الحذر بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة خلال عام 2023 لا سيما وأن فرص العمل الشاغرة تتجاوز الأعداد المتاحة لشغلها كما أن وتيرة تسريح العمالة لا تزال متدنية مقارنة بفترات الركود.
ونشرت شركة Payscale للأبحاث 10 من أكثر الوظائف المطلوبة بشكل أكثر من غيرها في أوقات الركود، والتي ربما توفر بعض الأمان الوظيفي للعاملين بها في مثل هذه الظروف.
وتم اختيار هذه الوظائف بالذات بعد نمو أجور العاملين بها في سوق العمل الأميركي خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية.
- نادل/نادلة:
متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 19.9 ألف دولار بمتوسط نمو نسبته 30%
- مصرفي بالمؤسسات الخاصة:
متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 93 ألف دولار بمتوسط نمو نسبته 25%
- مدير إعلامي:
متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 108 آلاف دولار بمتوسط نمو نسبته 23%
- شرطي/ مسعف:
متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 44.5 ألف دولار بمتوسط نمو نسبته 19%
- مستشار مبيعات:
متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 56.8 ألف دولار بمتوسط نمو نسبته 18%
- عالم الأحياء الدقيقة:
متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 59.9 ألف دولار بمتوسط نمو نسبته 16%
- مدير تسويق وتطوير أعمال:
متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 119 ألف دولار بمتوسط نمو نسبته 15%
- عامل شحن:
متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 41.1 ألف دولار بمتوسط نمو نسبته 15%
- فني أشعة كهرباء القلب:
متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 40.4 ألف دولار بمتوسط نمو نسبته 15%
- فني تركيب أجهزة ومعدات:
متوسط الرواتب السنوي في أميركا خلال العام الماضي بلغ 46.8 ألف دولار بمتوسط نمو نسبته 15%. (cnbc)