على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 42200 و42400 للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 42300 و42500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.