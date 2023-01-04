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إقتصاد
ما جديد سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر؟
Lebanon 24
04-01-2023
|
16:00
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أظهرت بيانات المصرف الأهلي المصري، أكبر المصارف الحكومية في مصر، تسجيل الدولار سعر 25.95 جنيه للشراء، و26 جنيه للبيع، في تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل الجنيه أكبر تراجع في تاريخه أمام الدولار.
وسجل الدولار سعر 25.65 جنيه للشراء والبيع في مصرف مصر، وبلغ الدولار 25.31 جنيه للشراء، و25.41 جنيه للبيع في المصرف التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك الخاصة.
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فيما أظهرت بيانات "رفينيتيف" تراجع الجنيه المصري إلى 25.20 للدولار اليوم الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول. (العربية)
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