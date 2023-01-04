إرتفاع ملحوظ للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 43000 و43200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 42200 و42400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.