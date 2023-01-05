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إقتصاد
"أمازون" تسرّح أكثر من 18 ألف موظف
Lebanon 24
05-01-2023
|
00:00
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قال الرئيس التنفيذي لـ"أمازون دوت كوم" آندي جاسي في مذكرة للموظفين، الأربعاء، إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستطال أكثر من 18 ألف وظيفة، في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقا.
وبدأت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في تشرين الثاني الماضي، وأخبر مصدر "رويترز" حينها أن "أمازون" تستهدف تخفيض 10 آلاف وظيفة بقسم الأجهزة، فضلا عن قسمي الموارد البشرية والتجزئة.
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وتتأهب "أمازون"، التي تعد ثاني أكبر أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص، لنمو محتمل بوتيرة أبطأ.
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