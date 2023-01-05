Advertisement

إقتصاد

"أمازون" تسرّح أكثر من 18 ألف موظف

Lebanon 24
05-01-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1025979-638084944839666764.jpg
Doc-P-1025979-638084944839666764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التنفيذي لـ"أمازون دوت كوم" آندي جاسي في مذكرة للموظفين، الأربعاء، إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستطال أكثر من 18 ألف وظيفة، في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقا.

وبدأت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في تشرين الثاني الماضي، وأخبر مصدر "رويترز" حينها أن "أمازون" تستهدف تخفيض 10 آلاف وظيفة بقسم الأجهزة، فضلا عن قسمي الموارد البشرية والتجزئة.
Advertisement

وتتأهب "أمازون"، التي تعد ثاني أكبر أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص، لنمو محتمل بوتيرة أبطأ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
22:57 | 2023-01-04
16:00 | 2023-01-04
14:15 | 2023-01-04
13:23 | 2023-01-04
12:30 | 2023-01-04
09:45 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website