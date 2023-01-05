تمكنت شركة ‏General Motors (GM)‎‏ من استعادة عرش مبيعات السيارات في السوق ‏الأميركي من شركة ‏Toyota‏ اليابانية خلال العام الماضي برغم مشكلة سلاسل ‏الإمداد والتوريد.‏

وأفادت شركة ‏GM‏ بأنها باعت 2.27 مليون سيارة في الولايات المتحدة عام ‏‏2022 بارتفاع نسبته 2.5% مقارنة بعام 2021، من بينها زيادة بنسبة 41.4% ‏خلال الربع السنوي الرابع وحده.‏

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صناعة السيارات في أميركا قد شهدت ‏انخفاضاً في المبيعات يتراوح بين 8% و10% مقارنة بعام 2021.‏

بالمقارنة، باعت ‏Toyota‏ نحو 2.1 مليون سيارة في السوق الأميركي العام ‏الماضي، بتراجع نسبته 9.6% من عام 2021.‏

وكانت ‏Toyota‏ قد تفوقت في المبيعات على ‏GM‏ خلال عام 2021 بزيادة قدرها ‏‏114.034 ألف وحدة لتطيح ‏GM‏ من على عرش مبيعات المركبات في السوق ‏الأميركي للمرة الأولى منذ عام 1931.‏ (CNBC)