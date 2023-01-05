تمكنت شركة General Motors (GM) من استعادة عرش مبيعات السيارات في السوق الأميركي من شركة Toyota اليابانية خلال العام الماضي برغم مشكلة سلاسل الإمداد والتوريد.
وأفادت شركة GM بأنها باعت 2.27 مليون سيارة في الولايات المتحدة عام 2022 بارتفاع نسبته 2.5% مقارنة بعام 2021، من بينها زيادة بنسبة 41.4% خلال الربع السنوي الرابع وحده.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صناعة السيارات في أميركا قد شهدت انخفاضاً في المبيعات يتراوح بين 8% و10% مقارنة بعام 2021.
بالمقارنة، باعت Toyota نحو 2.1 مليون سيارة في السوق الأميركي العام الماضي، بتراجع نسبته 9.6% من عام 2021.
وكانت Toyota قد تفوقت في المبيعات على GM خلال عام 2021 بزيادة قدرها 114.034 ألف وحدة لتطيح GM من على عرش مبيعات المركبات في السوق الأميركي للمرة الأولى منذ عام 1931. (CNBC)