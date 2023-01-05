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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
05-01-2023
|
02:45
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سجل سعر الدولار في سوق الموازية صباح اليوم ما بين 43200 و43300 ليرة.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 43000 و43200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ
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