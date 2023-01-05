الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر الدولار في سوق الموازية صباح اليوم ما بين 43200 و43300 ليرة.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 43000 و43200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ