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إقتصاد

صندوق النقد: أميركا لم تتخط بعد خطر التضخم

Lebanon 24
05-01-2023 | 13:00
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قالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبينات، إن الولايات المتحدة الأميركية لم تتخط بعد خطر التضخم، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) النصر في المعركة ضد ارتفاع الأسعار.
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وحثت جوبينات في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، الخميس، الفيدرالي الأميركي على مواصلة رفع سعر الفائدة في 2023، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأكدت أن من المهم للبنك المركزي الأميركي أن "يحافظ على تشديد السياسة النقدية" لحين حدوث "تراجع مؤكد ومستمر في التضخم" بشكل واضح ينعكس في الأجور والقطاعات غير المتعلقة بالغذاء والطاقة.

وأضافت جوبينات للصحيفة: "إذا اطلعت على المؤشرات في سوق العمالة وتمعنت في مكونات شائكة من التضخم مثل تضخم الخدمات، فإنني أعتقد أن من الواضح أننا لم نتخط خطر التضخم بعد". (العربية) 
المصدر: العربية
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