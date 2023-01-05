تسريحات داخل شركة "أمازون"... كم موظفاً ستطال؟

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قال الرئيس التنفيذي لـ"أمازون دوت كوم"، آندي جاسي، في مذكرة للموظفين، اليوم الخميس، إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستطال أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقا.وأضاف أن قرارات التسريح، التي ستبدأ "أمازون" الإبلاغ بها في 18 كانون الثاني، ستؤثر كثيرا على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة.وتصل التخفيضات إلى 6% من القوة العاملة في "أمازون" التي يبلغ قوامها 300 ألف عامل تقريبا. وتمثل تحولا كبيرا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب. (العربية)