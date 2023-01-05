سعر صرف الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 43600 و43800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 43200 و43300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.