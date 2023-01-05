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إقتصاد

سعر صرف الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
05-01-2023 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 43600 و43800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 43200 و43300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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