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إقتصاد
"طالبان" تتعاقد مع شركة صينية لاستكشاف النفط... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
05-01-2023
|
16:00
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وقعت حكومة "طالبان" الأفغانية، عقدا مع شركة صينية للعمل على استكشاف النفط والغاز في منطقة نهر "آمو داريا" بشمال أفغانستان.
وقال نائب المتحدث باسم "طالبان" بلال كريمي، عبر تويتر: "اليوم تم توقيع عقد مهم للغاية مع الصين، غير مسبوق في الخمسين عاما الماضية، بموجبه ستبدأ الشركة الصينية في استخراج النفط على مساحة 4500 كيلومتر مربع بمنطقة نهر آمو داريا".
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وتابع كريمي: "تقدر كمية النفط بتلك المنطقة بنحو 87 مليون برميل"، منوها بأن "ثلاثة آلاف شخص من الشباب الأفغاني سيعملون في المشروع، وسيتم الانتهاء من أعمال الاستكشاف والاستخراج في غضون ثلاث سنوات".
ونقلت قناة "أريانا نيوز" عن وزير المناجم والبترول الأفغاني، شهاب الدين دلاور، قوله خلال توقيع العقد: "كان النفط في الماضي يأتينا من الخارج، والآن سيأتي من أراضينا التي توجد بها احتياطيات نفطية".
هذا وتواجه حكومة طالبان سلسلة تحديات أبرزها إعادة إحياء اقتصاد البلاد المنهار بسبب توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75% من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.
يذكر أن حركة طالبان سيطرت في منتصف أغسطس عام 2021 على السلطة في كابول، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف الناتو من البلاد.
يشار إلى أن دول العالم لم تعترف بحكومة طالبان حتى الآن، رابطة الاعتراف بعدة شروط ،أهمها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وأن لا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.(سبوتنيك)
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