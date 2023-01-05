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إقتصاد

في أوروبا... المزيد من الانخفاض في أسعار الغاز

Lebanon 24
05-01-2023 | 23:00
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انخفضت أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التعاملات خلال الشهر الحالي، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، إلى أقل من 700 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث انخفضت بنسبة حوالي 2%.

وتدل معلومات بورصة لندن (ICE) على أن سعر العقود الآجلة لشهر فبراير القادم وفق مؤشر TTF بلغ 696,4 دولار لكل ألف متر مكعب (-2.3%). وفي الساعة العاشرة بتوقيت موسكو بلغ هذا السعر 726,3 دولار (+1,9%).
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وفي 19 كانون الاول الماضي اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي على تحديد أقصى سعر صرف الغاز على مستوى 180 يورو لكل ميغاواط ساعة (نحو 2000 دولار لكل ألف متر مكعب). وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 15 فبراير المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز.

وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا في أعلى معدل تضخم منذ عقود هناك. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل ملحوظ في ربيع عام 2021. وكانت أسعار الغاز تتراوح آنذاك في حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب، وبحلول نهاية الصيف تجاوزت 600 دولار، وفي الخريف وصلت بالفعل إلى 1000 دولار. وفي أوائل ربيع عام 2022، بسبب مخاوف من حظر استيراد الطاقة الروسية، وصلت أسعار الغاز إلى مستوى قياسي بلغ 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.(نوفوستي)


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