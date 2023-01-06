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إقتصاد
أشهر الفنادق المصرية... هل تشتريه احدى الشركات القطرية؟
Lebanon 24
06-01-2023
|
02:00
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تقدّمت شركة استثمارية قطرية بعرض لشراء فندق "رمسيس هيلتون"، أكبر فنادق العاصمة المصرية القاهرة، مقابل 320 مليون دولار.
وتقدمت "مجموعة الكواري المتحدة" بعرض للشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة، المالكة للفندق، ولكن الأمر ما يزال في مرحلة التفاوض.
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ويأتي هذا العرض، ضمن الاتفاق بين مصر وقطر على استثمارات وشراكات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.
ويعتبر فندق "رمسيس هيلتون" الأكبر في القاهرة، وهو من فئة 5 نجوم، ويتكون من 859 غرفة وجناحاً، وبه 8 مطاعم، ويبلغ ارتفاعه 36 طابقاً، ويقع على النيل مباشرة في قلب العاصمة المصرية.( صحيفة الشرق القطرية)
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