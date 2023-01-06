Advertisement

إقتصاد

في مصر... الدولار يسجل أرقاماً قياسية

Lebanon 24
06-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1026314-638085859322210131.jpg
Doc-P-1026314-638085859322210131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفع سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه، إلى مستوى قياسي جديد بعد صدور شهادة ادخارية جديدة بقيمة 25%.

وأظهرت البيانات بأن الجنيه المصري يتم تداوله عند 25 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى في تاريخه.
Advertisement

وكان بنك مصر، قد قرر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو بفائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأكد بنك مصر، أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

وكان البنك المركزي قرر نهاية الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة على الايداع والإقراض بنسبة 3%.

وجاءت الشهادة الادخارية في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%.(RT)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2023-01-06
12:00 | 2023-01-06
11:00 | 2023-01-06
09:45 | 2023-01-06
07:06 | 2023-01-06
05:00 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website