ميسي يكسب أموالا ضخمة بعد فوزه بكأس العالم.. فكم حصل؟

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ذكرت شبكة راديو "مونت كارلو" في تقرير لها أن شعبية ليونيل ميسي على منصة "إنستغرام"، تضاعفت كثيرا بعد فوزه بكأس العالم.وأضافت أن صورة ميسي وهو يحمل كأس العالم، أصبحت أكثر صورة تحظى بعلامات الإعجاب عبر تاريخ شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة، فقد حصلت على أكثر من 74 مليونا و400 ألف علامة إعجاب.وأشارت "مونت كارلو" أيضا إلى أن ميسي حقق 10.2 مليون دولار من 6 منشورات مدعومة إعلانيا خلال أقل من أسبوعين على تتويجه بكأس العالم.وأوضحت أن ميسي يحصل على 1.7 مليون دولار لكل منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها بأنه بإمكان ليونيل ميسي، ووكلاء أعماله تحقيق مكاسب أكبر، إذا قرر زيادة العائد المطلوب عن كل منشور له. (روسيا اليوم)