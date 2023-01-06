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إقتصاد

كيف أصبحت فتاة تبلغ 28 عاماً مليونيرة خلال عام واحد؟ (صورة)

Lebanon 24
06-01-2023 | 07:06
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أصبحت الشابة لورين سيمونز البالغة من العمر 28 سنة، سيدة أعمال مليونيرة تعمل في العديد من المجالات، ابتداءً من الدخول في شراكات مع العلامات التجارية، إلى الظهور التلفزيوني، وصولاً إلى الإخراج السينمائي.
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وقال تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإنه بفضل براعتها في العمل مع وجود أخلاقيات عالية لديها، وبفضل بعض التحركات المالية الذكية في عام 2022، واصلت الفتاة لورين سيمونز، بناء إمبراطوريتها المالية وحققت هدفها لكسب مليون دولار في غضون عام.

وأشار التقرير إلى أن عام 2022، شكل علامة فارقة بالنسبة للفتاة سيمونز، فقد كانت تعمل في السابق في مجال التداولات بالأسهم في بورصة نيويورك، وكانت تتقاضى راتباً يبلغ 12 ألف دولار في السنة، أي ألف دولار شهرياً، بينما كان زملاؤها يحققون عشرة أضعاف ذلك.

وأضاف التقرير أنه بفضل الثروة التي حققتها سريعاً خلال العام الماضي استطاعت سيمونز شراء أول منزل لها، ويقع في لوس أنجلوس.

ووفقا للتقرير، استطاعت سيمونز أن تقفز براتبها خلال العام الماضي إلى 650 ألف دولار، أي ما يعني 54 ألف دولار شهرياً.

وقالت سيمونز، إنها تعيد تقييم مدى تحملها للمخاطر وتحث على توخي الحذر من عدم اليقين خلال العام الجديد 2023، وذلك بعد عام من التقلبات الذي تأثر فيه الأميركيون بشكل كبير بسبب ارتفاع نسبة التضخم، وتقلب سوق الأسهم ومشاكل سلاسل التوريد.

ووجهت سيمونز العديد من النصائح عبر شبكة "سي إن بي سي" للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، وسط مخاوف متزايدة من التقلبات الاقتصادية المحتملة، حيث توصي بالاستثمار في سندات الخزانة الأميركية، مشيرة الى أن عوائدها آخذة في الارتفاع. واعتبرت أن هذه السندات تحقق للمستثمرين مزيداً من الاستقرار في عام 2023. (العربية)
 
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