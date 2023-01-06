مقرب من بوتين... من هو الملياردير الروسي الذي موّل فيلم "توم كروز" الأخير؟

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كشفت دعوى قضائية في الولايات المتحدة أن مليارديرا مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد ساهم في تمويل إنتاج فيلم "توب غان: مافريك" من بطولة النجم توم كروز، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.وبحسب الدعوى فإن، الأوليغارشي الروسي، ديمتري ريبولوفليف، قد مارس "سيطرة وظيفية" على شركة الإنتاج "نيو ريبابليك بكتشرز"، والتي كانت قد وقعت عقودا بقيمة 200 مليون دولار في العام 2020 مع عملاق هوليوود "باراماونت بيكتشرز" لتمويل ما يصل إلى ربع ميزانيات 10 أفلام.ووفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، فإن ريبولوفليف (56 عاما) كان قد نقل أصوله من المشروع بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في شباط من العام الماضي، وذلك خوفا من تجميدها بعد أن فرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأثرياء الداعمين للكرملين.