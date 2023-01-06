إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 44100 و44300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 43750 و43800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.