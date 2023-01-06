بعد خسارة ماسك لـ200 مليار دولار.. من أصبح أغنى رجل في العالم؟ (صورة)

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فتحت خسارة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء ومنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حاليا، والتي بلغت 200 مليار دولار، المجال أمام شخص جديد ليتصدر قائمة أثرياء العالم.وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، "هذا الشخص هو الفرنسي برنارد أرنو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة LVMH والبالغ من العمر 73 عامًا، وهي مجموعة تملك أكثر من 75 ماركة عالمية أشهرها Louis Vuitton و Tiffany و Christian Dior. وتجاوز أرنو ماسك ليصبح أغنى شخص في العالم الشهر الماضي، ولا يزال يحمل هذا اللقب حتى اليوم، وفقًا لتقديرات فوربس وبلومبرغ".وأضافت الشبكة، "تقدر مجلة فوربس ثروة أرنو الصافية بـ191 مليار دولار، في حين تقدربلومبرغ ثروته بـ172 مليار دولار، اعتبارًا من يوم الخميس.