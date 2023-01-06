شركة ماكدونالدز ستخفض الوظائف!

أعلن الرئيس التنفيذي لـ McDonald’s كريس كيمبكزينسكي أن الشركة تنوي إعادة تنظيم أعمالها وخفض الوظائف إذ تسعى لإعادة التركيز على أولوياتها بهدف تسريع التوسع في سلسلة مطاعمها.

وأوضحت ماكدونالدز في بيان أن عملية خفض الوظائف ليست بهدف خفض التكاليف إنما للمساعدة في تسريع الابتكار والعمل بفاعلية أكبر.

وضمن الخطة المقررة، تعتزم McDonald’s تعليق بعض المبادرات، لكن ليس من الواضح طبيعة تلك المشاريع.

كما أشارت الشركة إلى أنها ستسرع خطط تطوير مطاعمها الجديدة، إذ تعمل في 169 سوقا حول العالم.

ولم تقرر الشركة حتى الآن عدد المطاعم الجديدة التي ستشيدها أو الوظائف التي ستخفضها، لكن كيمبكزينسكي أشار إلى أن الشركة سوف تنتهي من إعداد تلك الخطط وإبلاغ الموظفين بقرارات الإقالة في الثالث من نيسان المقبل. (cnbc)